Twitter, Jack Dorsey si dimette Parag Agrawal nuovo Ceo

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Twitter ha annunciato che Jack Dorsey ha deciso di dimettersi da amministratore delegato e che il Consiglio di amministrazione ha nominato all’unanimità Parag Agrawal amministratore delegato e membro del Consiglio, con effetto immediato. Dorsey rimarrà membro del Consiglio fino alla scadenza del suo mandato all’assemblea degli azionisti del 2022. Bret Taylor è stato nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione, succedendo a Patrick Pichette che rimarrà nel consiglio e continuerà a ricoprire la carica di presidente dell’Audit Committee. Agrawal è con Twitter da oltre un decennio e dal 2017 è Chief Technology Officer.

“Ho deciso di lasciare Twitter perchè credo che l’azienda sia pronta ad andare oltre i suoi fondatori. La mia fiducia in Parag come CEO di Twitter è profonda. Il suo lavoro negli ultimi 10 anni è stato trasformativo. Sono profondamente grato per il suo abilità, cuore e anima. E’ il suo momento di guidare”, ha detto Dorsey.

(ITALPRESS).