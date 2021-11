Hamilton vince in Qatar e va a -8 da Verstappen, 3° Alonso

21 novembre 2021 a

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Qatar e continua a rosicchiare punti in classifica a Max Verstappen, secondo a Losail dopo una bella rimonta. Il sette volte campione del mondo conduce sempre in testa e senza patemi d’animo i 57 giri in programma in questo circuito esordiente in Formula 1 e precede il rivale olandese, adesso davanti nel Mondiale piloti di appena otto punti. Terza posizione per uno straordinario Fernando Alonso con l’Alpine. L’asturiano torna sul podio a sette anni di distanza dall’ultima volta. Alle sue spalle Sergio Perez con l’altra Red Bull, ritirato invece Valtteri Bottas con l’altra Mercedes. Per quanto riguarda le Ferrari, Carlos Sainz è settimo, ottavo Charles Leclerc dopo le qualifiche disastrose del giorno prima. A completare la top ten Esteban Ocon con l’altra Alpine in quinta posizione, Lance Stroll su Aston Martin in sesta posizione e il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel decimo alle spalle di Lando Norris.

