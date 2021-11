Quirinale, Renzi “Cercheremo profilo europeista”

20 novembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Draghi sta facendo benissimo il presidente del Consiglio, farebbe benissimo anche da presidente della Repubblica e aggiungo che farebbe benissimo anche la guida di un’istituzione europea. Draghi dove va fa bene. Draghi può fare tutto. All’inizio di gennaio ragioneremo con tutte le forze politiche. Scegliere il presidente della Repubblica nel nostro sistema costituzionale richiede una grande pazienza e abilità. Quelli che oggi ne parlano lo fanno più per dimostrare la loro esistenza che non per giocare un ruolo effettivo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a “Sabato Anch’io” su Radio1 Rai. “Cercheremo di trovare un profilo europeista, riformista, che sia contro il sovranismo e che rafforzi l’Alleanza Atlantica. Mattarella lo ha fatto benissimo”, ha aggiunto Renzi.

