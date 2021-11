Politano positivo al Covid, asintomatico e in isolamento

20 novembre 2021 a

a

a

NAPOLI (ITALPRESS) – Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Lo rende noto il Napoli. Il 28enne attaccante romano, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. “Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie – fa sapere il club partenopeo in una nota – Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano”.

(ITALPRESS).