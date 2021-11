Fedez torna con il nuovo album “Disumano”

16 novembre 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – “Disumano” è il nuovo album di Fedez, in uscita il 26 novembre. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, l’artista torna con un nuovo disco composto da 20 tracce, tra cui l’inedito “Morire morire”, il cui videoclip è entrato subito al primo posto delle tendenze su YouTube. In “Disumano” ricca è la presenza di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin.

