Covid, 5.144 nuovi casi 44 decessi e tasso positività al 2,1%

ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 5.144, rispetto ai 7.569 di ieri. I tamponi processati sono 248.825 che portano il tasso di positività al 2,1%. Oggi si registrano 44 decessi, ieri erano 36. I guariti sono 3.510 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 1.645 unità per un totale di 120.875.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sono 3.808 i degenti, mentre in terapia intensiva i pazienti sono 475 con 41 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 116.592 persone. Il Veneto è la prima regione per numero di contagi (712), seguita da Emilia Romagna (651) e Lazio (595).

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso, inoltre un caso precedentemente segnalato come caso confermato da test molecolare, dopo verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test antigenico. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che due decessi registrati oggi, risalgono al 12 novembre. La Regione Liguria comunica che in data odierna è avvenuto il recupero dei dati non trasmessi in precedenza per problemi tecnici di natura informatica. In particolare, sono stati segnalati 11 casi con data di prima positività 11 novembre e 45 casi con data di prima positività il 12 novembre. La P.A. di Bolzano comunica dei 233 nuovi positivi, 87 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La Regione Siciliana comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono uno al 14 novembre, due 13 novembre. La Regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest’ultimi.

(ITALPRESS).