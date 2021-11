Italrugby sconfitta 47-9 dagli All Blacks

06 novembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta per l’Italrugby nel primo test match della finestra di novembre che prende il nome di Autumn Nations Series 2021. Gli azzurri del ct Crowley, all’esordio, si sono arresi allo Stadio Olimpico di Roma, di fronte a quasi 29mila spettatori, alla Nuova Zelanda, vincente con il punteggio di 47-9. Il primo tempo si era concluso sul 21-6 per gli All Blacks. Garbisi a segno con tre punizioni per l’Italia, rimasta però a secco di mete contro le sette realizzate dai ‘tuttinerì. Sabato 13 novembre secondo impegno per gli azzurri del neo capitano Lamaro al ‘Monigò di Treviso (ore 14) contro l’Argentina, mentre sabato 20 la Nazionale sarà di scena al ‘Lanfranchì di Parma contro l’Uruguay (ore 14).

(ITALPRESS).