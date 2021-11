Spalletti “Ci teniamo all'Europa League, a Varsavia per vincere”

03 novembre 2021 a

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – “Siamo venuti per vincere la partita, ci teniamo all’Europa League, ma sarà una gara difficile”. In testa al campionato in compagnia del Milan, il Napoli sbarca a Varsavia per affrontare il Legia nella quarta giornata di Europa League e Luciano Spalletti garantisce il massimo impegno da parte dei suoi, sebbene pezzi da novanta come Fabian Ruiz e Insigne, oltre all’infortunato Osimhen, siano rimasti a casa. “Ma ho altri calciatori che meritano di giocare e con le cinque sostituzioni ci sarà spazio per tutti – ribatte – Abbiamo una squadra forte e l’unica possibilità per soddisfare la forza del gruppo è la vittoria”.

Al fianco di Spalletti, in conferenza stampa, Piotr Zielinski: “Sto tornando ai miei livelli dopo un periodo non semplice. Il gol di domenica è stato importante per me e per la squadra. Giocheremo in uno stadio caldo contro una squadra che non sta attraversando un buon momento. Mi aspetto un Legia più offensivo rispetto alla gara di andata. Siamo pronti a dare il massimo per portare a casa il risultato”.

