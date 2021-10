Ad Alba una moneta dedicata alla Nutella

29 ottobre 2021 a

ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre presso l’Ufficio Soci di Banca d’Alba, in piazza Michele Ferrero 2, sarà disponibile la moneta della Collezione Numismatica 2021 dedicata alla Nutella.

La moneta, coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato, del valore nominale di 5 euro, appartiene alla Serie Eccellenze Italiane – Nutella del Gruppo Ferrero.

Emessa lo scorso 5 febbraio, è in argento con elementi colorati ed è stata progettata dall’artista incisore Annalisa Masini.

Sul dritto è raffigurato l’iconico barattolo in tre versioni, verde, bianco e rosso, colori evocativi del tricolore.

Sul rovescio è riprodotta la sede dello storico Stabilimento produttivo Ferrero di Alba.

L’esemplare “numero 1”, coniato nella versione verde, bianca e rossa, in confezione singola e nel trittico, è esposto ad Alba alla Fondazione Ferrero (Strada di Mezzo 44) all’interno della mostra Burri. La poesia della materia, allestita negli spazi della Fondazione fino al 30 gennaio 2022.

Sarà possibile acquistare le monete da collezione presso l’Ufficio Soci della Banca d’Alba, nei giorni indicati, dalle ore 10 alle ore 19.

(ITALPRESS).