Stop al Senato al Ddl Zan

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato con 154 voti favorevoli, 131 contrari e due astenuti le richieste di Lega e FdI di non passaggio all’esame degli articoli del Ddl Zan, la cosiddetta “tagliola”. Si blocca dunque l’iter in Senato della proposta di legge. “Hanno voluto fermare il futuro. Hanno voluto

riportare l’Italia indietro. Sì, oggi hanno vinto loro e i loro

inguacchi, al Senato. Ma il Paese è da un’altra parte. E presto

si vedrà”, scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

“Sconfitta l’arroganza di Letta e dei 5Stelle: hanno detto di no a tutte le proposte di mediazione, comprese quelle formulate dal Santo Padre, dalle associazioni e da molte famiglie, e hanno affossato il Ddl Zan. Ora ripartiamo dalla proposte della Lega: combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini, la libertà di educazione, la teoria gender e i reati di opinione”, afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

