Bagnaia in pole a Misano, anche Marini in prima fila

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di MotoGP. ‘Peccò, partito dal Q1, scatterà dalla prima casella della griglia nella gara di Misano di domenica, grazie al giro chiuso in 1’33″045 davanti al compagno di scuderia Jack Miller e l’altra Ducati di un sorprendente Luca Marini. Una buona occasione dunque per Bagnaia per rovinare il primo match point a Fabio Quartararo, leader del Mondiale, eliminato nel Q1. Solo 23esimo Valentino Rossi nel suo ultimo week-end a Misano, cattive notizie per Lorenzo Savadori, costretto a operarsi per la frattura alla clavicola dopo la caduta in FP3.

“Non c’è niente da dire, sono davvero contento – commenta ‘Peccò – Essere in pole anche qui è meraviglioso, non è stato facile perchè stamattina andavo bene con la gomma usata, poi ho faticato con la nuova quando era ancora bagnato e non sono entrato direttamente in Q2. Ho cercato di fare più giri possibili in FP4 e fare la Q1 in questi casi aiuta ancora di più. Ce lo meritavamo, siamo veloci”.

