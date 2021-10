Casellati “Parlamenti sono serbatoio della democrazia”

07 ottobre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono tre grandi assi: persone, pianeta e prosperità. Noi abbiamo voluto aggiungere la parola parlamenti per sottolineare l’importanza del lavoro parlamentare. I paesi del G20 rappresentano il 60% della popolazione mondiale e l’80% della ricchezza, ma le convergenze maturate in seno al G20 contano in realtà per tutto il mondo. Questo pone una grande responsabilità perchè i nostri parlamenti costituiscono il serbatoio di rappresentanza, democrazia e dibattito su cui poggia l’impegno internazionale dei nostri governi”. Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo al settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20.

“L’impegno per rilanciare la crescita nei nostri paesi deve accompagnarsi alla capacità di definire un nuovo modello di sviluppo che metta al centro la persona umana e – ha proseguito – colga appieno le opportunità offerte dai progressi dell’innovazione: gli effetti benefici della rivoluzione digitale, un rapporto più armonico con l’ambiente, le risorse della conoscenza e della cultura. Solo vivificando e rafforzando gli strumenti del multilateralismo, a tutti i livelli e anche attraverso la cooperazione parlamentare, potremo affrontare con responsabilità e lungimiranza le enormi sfide che abbiamo di fronte. E’ una grande prova per l’umanità. A indicarci la strada deve essere una prospettiva globale, l’obiettivo condiviso di un futuro migliore per noi e soprattutto per le prossime generazioni”.

(ITALPRESS).