Giovanni Allevi torna con il nuovo album “Estasi”

MILANO (ITALPRESS) – Giovanni Allevi, a distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, con una intensa ricerca di scrittura introspettiva, di viaggi e di sperimentazioni ed intuizioni melodiche e ritmiche contemporanee, è di nuovo protagonista della scena musicale con Estasi, il nuovo album di pianoforte solo, in uscita in tutto il mondo il prossimo 5 novembre 2021 (etichetta Bizart /distribuzione Artist First). Attraverso le note del pianoforte, conduce per mano l’ascoltatore attraverso le molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi, l’uscita fuori di sè, l’approdo ad una dimensione metafisica. Il 21 ottobre uscirà il suo nuovo libro “Le regole del pianoforte – 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario” (Ed. Solferino), dove il mondo dei tasti bianchi e neri è scandagliato nelle sue più intime possibilità espressive e nei suoi illuminanti significati filosofici, in una prospettiva nuova e sorprendente.

