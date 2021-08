Covid, 5.498 nuovi casi e 75 decessi

31 agosto 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Salgono i casi Covid in Italia. I nuovi contagiati – secondo il bollettino del ministero della Salute – sono 5.498 (ieri erano stati 4.257), con un numero record di tamponi processati, 307.643 e che fa crollare il tasso di positività all’1,78%. I deceduti sono 75 (+18); su questo dato la Regione Siciliana riporta che dei decessi comunicati 6 sono avvenuti il 30 agosto, 5 il 29, 5 il 28 e 3 il 27 agosto. Sono 8.885 i guariti mentre gli attualmente positivi flettono di 3.468 a 137.925.

Sempre sul fronte dei decessi la Regione Campania rende noto che 9 dei 12 deceduti registrati oggi sono riferiti ad un periodo compreso tra aprile ed agosto.

Si registra un calo tra i ricoverati nei reparti ordinari; i degenti sono 4.252 (ieri erano 4.264); calano, anche in questo caso lievemente, le terapie intensive, 544 pazienti (-4) ma con 49 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 133.129 persone. La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma anche oggi la Sicilia (1.091), seguita da Lombardia (723) e Veneto (583).

(ITALPRESS).