“Ma stasera” di Mengoni guida la classifica Airplay

ROMA (ITALPRESS) – “Ma stasera” di Marco Mengoni torna al comando della Classifica EarOne Radio Airplay. Il brano guadagna una posizione e precede “Bad Habits” di Ed Sheeran (+1) e “Never Going Home” di Kungs (+1). Completano la top 10 “Mille” di Fedez, Achille Lauro feat. Orietta Berti (quarto, -3), “We Could Be Dancing” di Bob Sinclar feat. Molly Hammar (quinto posto, +3), “Love Again” di Dua Lipa (sesto posto, -1), “Mi fai impazzire” di Blanco & Sfera Ebbasta (settimo posto, -1), “Higher Power” dei Coldplay (ottavo posto, -1), “Stay” di The Kid Laroi & Justin Bieber (nono posto, +2) e “Marea” di Madame (decimo posto, +3). Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: “Rumors” di Lizzo & Cardi B (posizione 41), “Pensa a te” di Deddy (posizione 71), “Who Can’t We Get Along” di Zak Abel (posizione 83).

La Classifica EarOne Airplay Italiana è guidata da “Ma stasera” di Marco Mengoni che precede “Mille” di Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti (-1). Terzo posto per “Mi fai impazzire” di Blanco & Sfera Ebbasta.

(ITALPRESS).