Locatelli alla Juventus “Un sogno che si realizza”

TORINO (ITALPRESS) – Il centrocampo della Juve si arricchisce di un altro nome giovane: Manuel Locatelli, 23enne nato a Lecco l’8 gennaio 1998, che approda in bianconero dal Sassuolo. “E’ un sogno che si realizza” le prime parole da nuovo giocatore della Juventus. “E’ il sogno di un bambino che ha lavorato tanto e dato tutto in campo e adesso arriva alla Juventus. Ho voglia di scendere in campo per i tifosi e non vedo l’ora di farlo. E’ un punto di partenza”. In un comunicato stampa la società bianconera ha reso noto di “aver raggiunto un accordo con il Sassuolo per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

