Afghanistan, telefonata Draghi-Johnson, punto su iniziative G7 e G20

ROMA (ITALPRESS) – Nel quadro dei contatti internazionali in corso sulla crisi in Afghanistan, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto stasera una conversazione telefonica con il Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson.

Nel corso del colloquio “sono state approfondite le possibili iniziative delle rispettive Presidenze del G7 e del G20 a favore della stabilità dell’Afghanistan e a difesa dei diritti umani e della libertà fondamentali nel Paese.

La conversazione ha anche permesso uno scambio di vedute sulle prospettive in ambito G20 e CoP 26 in materia di lotta al cambiamento climatico”.

(ITALPRESS).