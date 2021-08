Gelmini “Il green pass non è uno strumento per punire”

09 agosto 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Il greenpass lo abbiamo introdotto per evitare la chiusura di esercizi commerciali e un altro lockdowon, è uno strumento non per punire ma per tenere sotto controllo i contagi e mantenere gli spazi di libertà conquistate con tanta fatica”. Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, ospite di “Stasera Italia”, Rete 4. “Non chiediamo ai baristi di di trasformarsi in sceriffi o forze dell’ordine, chiediamo solo di verificare la presenza del greenpass dopo di che i controlli a campione saranno fatti dalle froze dell’ordine” ha aggiunto, “il ministro Lamorgese ha chiarito questo aspetto”.

(ITALPRESS).