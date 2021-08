Ciclismo, Italia in finale oro nell'inseguimento squadre uomini

03 agosto 2021 a

a

a

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia sicura per l’Italia nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Gli azzurri Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno vinto la sfida con la Nuova Zelanda in 3’42″307, nuovo record del mondo, e domani disputeranno la finale per l’oro.

“Oggi siamo arrivati con buona gamba e i ragazzi hanno dimostrato che il lavoro fatto negli anni ha portato davvero a tante cose, a tante emozioni” ha dichiarato Filippo Ganna. “Quando ho visto che i ragazzi erano in svantaggio di mezzo secondo ho pensato che sarebbe stata dura perchè di solito è difficile ribaltarla. Però, evidentemente succede agli altri e a questa squadra no. Poi con un Ganna che fa la differenza l’ultimo chilometro, questo è il risultato” il commento di Marco Villa, ct della pista azzurra.

(ITALPRESS).