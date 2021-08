Vettel squalificato, Hamilton secondo e Sainz terzo

01 agosto 2021 a

MOGYOROD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Podio svanito per Sebastian Vettel nel GP di Ungheria. Il pilota tedesco della Aston Martin, che al termine della gara si era anche rammaricato per la mancata vittoria, è stato squalificato, perdendo il secondo posto che aveva conquistato. Già subito dopo il GP i commissari di gara avevano aperto un procedimento nei confronti di Vettel in base all’articolo 6.6.2 del regolamento tecnico F1, che prevede che le vetture debbano arrivare con almeno un litro di benzina alla fine della gara. Secondo la nota emessa dalla FIA, nei controlli post-gara il tedesco aveva solo 0,3 litri di carburante all’interno della vettura. Per via di questa squalifica la seconda posizione passa a Lewis Hamilton, mentre la terza posizione va alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz. In questo modo tutti i piloti, tranne il vincitore Esteban Ocon, avanzeranno una posizione.

Dopo il verdetto pacato il commento dell’Aston Martin: “E’ deludente per il team perdere 18 punti, ma nulla toglie all’impeccabile guida di Sebastian. Oggi abbiamo dimostrato che la nostra macchina ha un buon passo gara”.

