Pellegrini “Serena per il futuro, non vedo l'ora inizi”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sensazioni dopo questa ultima gara? Magari sono ancora in gioco e quindi dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso. E’ il momento giusto, l’ho sempre sentito e sono molto serena per quello che mi aspetta dopo, anzi non vedo l’ora che inizi. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono serena”. Queste le parole di Federica Pellegrini al termine della sua ultima gara olimpica, la 4×100 mista femminile chiusa dall’Italia al 6° posto. “E’ stata una settimana lunga e piena di emozioni, la staffetta mista donne è sempre molto bella – ha proseguito la veneta – Abbiamo peggiorato un pò rispetto a ieri, ma nelle staffette bisogna essere veramente in linea tutte e quattro e molto spesso neanche basta, come abbiamo visto ieri con la mista mista. Del resto siamo alle Olimpiadi. In generale le staffette femminili possano crescere ancora molto. Un messaggio per i miei tifosi? Grazie mille per tutti questi anni, sono stati veramente incredibili, un’altalena di emozioni bellissime e sofferte”.

