Allarme Covid, cancellato il Gp di Thailandia

21 luglio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione dell’OR Thailand Grand Prix, che si sarebbe dovuto svolgere al Chang International Circuit dal 15 al 17 ottobre. “Nonostante i migliori sforzi di tutte le parti coinvolte, la pandemia di Covid-19 in corso e le conseguenti restrizioni hanno obbligato alla cancellazione dell’evento – si legge in una nota – Il Campionato del Mondo Fim MotoGP non vede l’ora di tornare a correre davanti alla folla incredibilmente appassionata di Buriram nel 2022. Al momento è allo studio un evento di sostituzione ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati non appena disponibili”.

(ITALPRESS).