Green Pass, Giovannini “Il Governo sta discutendo diverse ipotesi”

20 luglio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo sta discutendo diverse ipotesi, a breve presenteremo la nostra proposta, il green pass è un elemento importante che di fatto viene già utilizzato. Capiremo, anche con il dialogo con le Regioni, come utilizzarlo per far sì che la pandemia venga tenuta sotto controllo, perchè la sicurezza dei cittadini è l’elemento cruciale anche per riconfermare la ripartenza delle attività scolastiche ed economiche, dopo la pausa estiva”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a margine della presentazione del Rapporto e del Bilancio Sociale 2020 dell’Enac.

(ITALPRESS).