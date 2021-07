Tumore al seno, Speranza firma decreto “20 mln per test genomici gratis”

10 luglio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato il decreto che finanzia con 20 milioni di euro i test genomici gratuiti per le donne con tumore al seno in fase precoce e in terapia ormonale. Sono test molto importanti che aiutano a definire i trattamenti più appropriati per ogni paziente. Rafforziamo la nostra sanità pubblica nella prioritaria lotta contro il cancro”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

(ITALPRESS).