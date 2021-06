Centrodestra, Meloni “No al partito unico, dibattito fuori tema”

30 giugno 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono favorevole all’ipotesi di partito unico. L’identità dei partiti di centrodestra è un valore e questa identità ci porta oggi ad avere la maggioranza e il consenso dei cittadini, pur continuare a credere nell’unita del centrodestra. Noi dobbiamo stare insieme perchè la pensiamo in maniera molto simile ma con sfumature diverse. Non credo sarebbe un vantaggio per nessuno un partito unico, abbiamo tentato in passato e non mi pare che andò benissimo”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del II congresso nazionale di Azione Universitaria, il movimento universitario di FdI. “Oggi non vedo quindi la ragione è questo dibattito mi sembra fuori tema in un momento come questo. Poi la federazione la considero normale per i partiti che sostengono la maggioranza, ma noi siamo all’opposizione”, ha aggiunto.

