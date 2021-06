Mooney, la ricarica smart delle prepagate nei tabacchi, bar ed edicole

29 giugno 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – Mooney, la prima azienda di proximity banking & payments in Italia nata dall’accordo tra SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), ha abilitato nella propria rete di punti vendita T-Ricarica, il primo servizio instant per ricaricare le principali carte prepagate con IBAN italiano. Perfettamente integrato nell’app Mooney, T-Ricarica permette di generare sul proprio smartphone oppure sul sito mooney.it un QR Code (Codice TRicarica) che, una volta archiviato nell’area personale, consente di effettuare le ricariche, anche senza avere con sè la carta prepagata, tutte le volte che si desidera, modificando solo l’importo della ricarica direttamente presso il punto vendita. Il costo del servizio è di solo 1,00 euro (in promozione dall’1/07 al 30/09) ed è possibile disporre fino a circa 1.000 euro per singola operazione al giorno e circa 2.000 euro al mese.

Inoltre, T-Ricarica consente a chi non conosce o si è dimenticato l’IBAN della carta da ricaricare di finalizzare comunque l’operazione: inserendo nel form il numero di telefono del beneficiario, quest’ultimo riceverà un SMS, al quale dovrà rispondere entro 4 ore, indicando il proprio IBAN. La carta verrà così ricaricata con l’importo desiderato.

“Dall’attento ascolto dei nostri clienti e della nostra rete, abbiamo reso T-Ricarica un servizio veloce, sicuro e comodo. Innovazione e digitalizzazione, anche nel punto vendita, sono gli elementi chiave alla base dell’offerta sempre più completa di Mooney”, afferma Emilio Petrone, amministratore delegato Mooney.

