23 giugno 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Il Parlamento è sovrano, i parlamentari decidono in modo indipendente. Il Ddl Zan è già passato alla Camera e ora è in Senato, noi non accettiamo ingerenze. Il Parlamento è sovrano e tale rimane sempre”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ad Agorà su Rai3, in merito alla presa di posizione del Vaticano sul ddl Zan contro l’omotransfobia.

(ITALPRESS).