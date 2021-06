Lepore e Gualtieri vincono le primarie a Bologna e a Roma

20 giugno 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Lepore e Roberto Gualtieri sono i vincitori delle primarie a Bologna e a Roma. Saranno loro i candidati sindaci del centrosinistra per le elezioni comunali di ottobre.

“Siamo carichi e determinati a fare un grande lavoro in queste settimane fino a ottobre. Dobbiamo rilanciare Roma”, sono state le prima parole di Gualtieri.

“La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perchè il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti!”, commenta il segretario del Pd Enrico Letta.

(ITALPRESS).