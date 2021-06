Skriniar-gol, Slovacchia batte Polonia 2-1

14 giugno 2021 a

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – La prima grande sorpresa di questo Europeo la offre la Slovacchia che nel gruppo E batte 2-1 una Polonia tradita dai suoi uomini più rappresentativi: Szczesny impreciso sul primo gol, Lewandowski in ombra e Krychowiak espulso nell’ultima mezz’ora di gioco. La quinta sfida ufficiale tra le due Nazionali è decisa dall’autogol del portiere juventino e dalla rete dell’interista Skriniar che risponde all’altro ‘italianò, il granata Linetty, autore del momentaneo 1-1. La formazione allenata da Tarkovic si presenta con un 4-4-2 scolastico ma quadrato; solido in fase difensiva ma veloce nelle transizioni positive. La rete dell’1-0 però non arriva sugli sviluppi di una ripartenza, ma da una giocata individuale di Mak che salta Bereszynski con un tunnel, punta la porta e lascia partire un tiro che si stampa sul palo prima di carambolare sulla schiena di Szczesny e rotolare in rete. La Polonia si affida a Lewandowski che nel primo tempo è servito poco e male. La Slovacchia si presenta invece senza una punta di ruolo: Hamsik agisce alle spalle di Duda che da falso nove non offre punti di riferimento ai difensori avversari. Al 27’ ci prova anche Kucka: botta da fuori, palla che si abbassa all’ultimo ma non a sufficienza.

Nella ripresa però, è tutta un’altra musica ed è chiaro fin da subito. Precisamente dopo appena 30″: una rete di passaggi tra Klich e Rybus in area libera al tiro Linetty che realizza un rigore in movimento con un mancino strozzato che basta per l’1-1. Ma nel suo momento migliore, la Polonia resta in 10: Krychowiak colpisce Hromada e riceve il secondo giallo. E il copione della partita offre il nuovo vantaggio slovacco: al 69′ sugli sviluppi di un corner, Skriniar aggancia e scaglia in rete la palla del 2-1 definitivo.

