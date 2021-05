UE, Salvini “Mettere insieme i gruppi alternativi alle sinistre”

30 maggio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ il momento di lavorare per mettere insieme il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre per essere determinanti, i secondi o i primi all’interno del Parlamento Europeo. Ho incontrato il premier polacco, quello ungherese e a tutti ho detto che la famiglia di Identità e Democrazia non si tocca”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto al convegno del gruppo ID al Parlamento Europeo.

(ITALPRESS).