Ria Money Transfer, partnership tecnologica con Mooney

MILANO (ITALPRESS) – Ria Money Transfer, leader globale nel settore dei trasferimenti di denaro transnazionali e società controllata di Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ha annunciato oggi l’ampliamento della distribuzione dei propri servizi grazie alla collaborazione tecnologica con Mooney, la prima realtà italiana di proximity banking e payments. “La partnership consente a Ria di veicolare i propri valori di comodità, semplicità e convenienza attraverso la rete capillare di Mooney che conta oggi oltre 45.000 punti vendita e 20 milioni di clienti”, come si legge in una nota.

Accedere ai servizi di money transfer Ria è ora possibile grazie all’onboarding della sua offerta commerciale su terminali e POS dei punti vendita Mooney aderenti all’iniziativa. I clienti possono inviare e ricevere pagamenti in euro nelle agenzie Ria.

“La partnership rappresenta una notevole espansione di Ria Money Transfer nel mercato italiano, concretizzando la strategia di costante crescita della società fondata sulla creazione di nuove alleanze. Oltre ad ottenere l’accesso alla rete commerciale, l’accordo crea future opportunità per una partnership digitale, grazie all’integrazione di Ria nell’app Mooney”, continua la nota.

“Con Mooney abbiamo trovato il partner ideale per incrementare in tutta Italia il numero di clienti raggiunti dai servizi Ria e per rendere i nostri pagamenti internazionali, già rapidi, sicuri e competitivi, ancora più semplici e accessibili per milioni di clienti”, ha dichiarato Juan Bianchi, CEO del segmento Money Transfer di Euronet. “La visione condivisa alla base di questa collaborazione è quella di migliorare l’esperienza del cliente e raggiungere un livello di eccellenza nel panorama dei pagamenti”.

“Siamo lieti di mettere a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e la nostra rete di punti di vendita a Ria Money Transfer, che fornisce strumenti di integrazione finanziaria ad una comunità sempre più globale. La partnership offrirà alla comunità dei consumatori servizi di trasferimento di denaro da una parte all’altra del mondo, riducendo i tempi e le distanze che li dividono”, ha dichiarato Salvatore Borgese, General Manager – Commercial & Banking Services di Mooney.

