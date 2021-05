Crollo funivia, Giovannini “Grande ferita per il Paese”

27 maggio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Una grande ferita per il Paese”. Così il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso delll’informativa alla Camera sull’incidente della funivia del Mottarone. “Dalla disamina dei fatti illustrati da tutti i presenti è emersa la prontezza nella risposta del sistema di soccorso che si è caratterizzata per la tempestività e la totale collaborazione di tutti gli enti”, ha aggiunto. “Nel corso dell’attività di indagine, a carico dei predetti sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, dal quale sarebbe derivato il disastro”, ha spiegato il ministro. Giovannini ha quindi sottolineato come “la commissione del ministero svolgerà approfondimenti specifici, che si aggiungono agli accertamenti della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime, che ha già avviato un’inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette e indirette dell’incidente e a individuare le azioni più opportune per evitare il ripetersi di eventi analoghi, fermo restando l’accertamento delle eventuali responsabilità, di esclusiva competenza della magistratura”.

(ITALPRESS).