Sale a 14 numero vittime per il crollo funivia, morto bimbo superstite

TORINO (ITALPRESS) – E’ salito a 14 il numero delle vittime della tragedia di Stresa. E’ infatti deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino, uno dei due bambini che si erano in un primo momento salvati. Il bimbo di 9 anni era in condizioni critiche, intubato aveva riportato un brutto trauma cranico e toracico, oltre a fratture agli arti.

Intanto, sono state identificate 12 delle 14 vittime. E mentre la Procura di Verbania ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha istituito una Commissione Ispettiva con il compito di “individuare le cause tecniche e organizzative” che hanno provocato il gravissimo incidente della funivia di Stresa.

