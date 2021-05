Samsung primo “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM

13 maggio 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics Italia è il primo brand ad aderire al Programma “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM, un progetto di partnership che si rivolge a tutte le realtà aziendali che scelgono di sostenere la ricerca clinica e scientifica dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, due realtà entrambe IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – riconosciute a livello italiano e internazionale.

Il progetto “Partner per la Ricerca” testimonia il crescente valore che anche il tessuto imprenditoriale riconosce alla ricerca medico-scientifica del nostro Paese. All’interno di questo percorso d’impresa, la prima a entrare nel progetto è Samsung Electronics Italia, che porta il know-how e le soluzioni avanzate della propria Divisione Health & Medical Equipment al servizio della ricerca medico-scientifica, per supportare i professionisti del settore sanitario. Facendo leva, infatti, sulla propria leadership nel settore IT, display e tecnologie mobile, Samsung sviluppa “dispositivi medicali di ultima generazione che offrono diagnosi affidabili, flussi di lavoro semplificati e gestione dei costi efficiente per contribuire a migliorare la salute delle persone”, si legge in una nota.

“Scegliere di aderire a “Partner per la Ricerca” significa stare a fianco di due Istituti di eccellenza riconosciuti a livello internazionale nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori e delle malattie cardiovascolari – dice Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione IEO-CCM – e anche favorire l’acquisizione della strumentazione medica all’avanguardia, così necessaria agli ospedali per poter vincere sfide sempre più complesse. Inoltre, il supporto di Samsung Electronics permetterà di far progredire la Ricerca clinica e sperimentale dello IEO e del Monzino con l’obiettivo di individuare le cure migliori per tutti i pazienti”.

“Essere la prima azienda a fianco di Fondazione IEO-CCM all’interno di questo progetto a sostegno della ricerca ci rende davvero orgogliosi e ci consente di condividere con tutti i nostri dipendenti e stakeholder una scelta di responsabilità’ sociale che per noi è molto importante”, dichiara Dario Guido, Head of Health & Medical Equipment Division, Samsung Electronics Italia, che aggiunge: “La nostra missione è da sempre proiettata verso lo sviluppo e l’innovazione in ambito medicale, dove lavoriamo a soluzioni che possano aiutare il personale sanitario ad effettuare diagnosi sempre più precise e affidabili. Con questa partnership, aggiungiamo un nuovo, fondamentale, tassello al nostro impegno a sostegno della ricerca medico-scientifica”.

L’investimento di Samsung nell’ambito medicale copre non solo l’ambito della diagnostica che consente agli operatori di vedere le cartelle cliniche dei pazienti, eseguire gli esami, gestire il programma e firmare direttamente i documenti, ma anche la gestione dei flussi dei reparti grazie all’utilizzo di dispositivi per rendere efficiente la gestione delle code, delle cartelle cliniche, della distribuzione dei farmaci e delle condizioni di salute, fino ad arrivare al supporto per l’assistenza domiciliare da remoto per assicurarsi che i pazienti dimessi siano seguiti grazie a soluzioni di assistenza sanitaria a distanza.

