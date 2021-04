Terna, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo

30 aprile 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Terna ha approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2020, illustrato dall’Ad e direttore generale Stefano Donnarumma. Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e il Rapporto di sostenibilità 2020 – dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in assemblea il 66,72% circa del capitale sociale. Su proposta del Cda è stato deliberato, con il 99,37% di voti a favore, un dividendo per l’intero esercizio 2020 pari a 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 17,86 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 9,09 centesimi di euro già posto in pagamento dal 25 novembre 2020. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 23 giugno. L’assemblea ha approvato, con percentuale di 98,67% dei voti, il Piano di incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della società e denominato “Performance Share 2021-2025”. L’assemblea ha autorizzato, con percentuale di 99,40% dei voti, il Cda all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 1,95 milioni di azioni ordinarie della società, rappresentative dello 0,10% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 10 milioni, fermo restando che le azioni Terna di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate non potranno in ogni caso superare il 10% del capitale sociale.

L’acquisto di azioni proprie è stato consentito per 18 mesi.

L’assemblea ha infine deliberato in senso favorevole sulla prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Terna.

(ITALPRESS).