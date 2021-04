Melli vince derby con Mannion, Dallas batte Golden State

28 aprile 2021 a

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Derby tutto azzurro nella notte della regular-season dell’Nba al Chase Center di San Francisco. Di fronte, il ‘rookiè dei Golden State Warriors, Nico Mannion, e Nicolò Melli, sbarcato a stagione in corso ai Dallas Mavericks. A spuntarla è l’ala reggiana, che realizza 13 punti (più 2 rimbalzi e 1 assit) in dodici minuti di impiego e contribuisce così al successo esterno dei texani per 133-103. Mannion totalizza 14 minuti e finisce a referto con 5 punti, 2 rimbalzi e 5 assist; Luka Doncic è il top-scorer della serata con 39 punti contro i 27 dell’idolo di casa Stephen Curry. Finisce l’incubo di Oklahoma City: dopo 14 sconfitte consecutivo, i Thunder si impongono sul parquet dei Boston Celtics per 119-115 nonostante i 39 punti di Jaylen Brown e i 28 di Payton Pritchard. Successo in trasferta anche per i leader della Eastern Conference, i Brooklyn Nets, che passano per 116-103 sul campo dei Toronto Raptors, che possono consolarsi solo per i 24 punti messi a segno da Kyle Lowry. Altri risultati: Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 104-114; Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 112-133; Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 107-114.

(ITALPRESS).