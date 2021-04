Sinner si ferma in semifinale a Barcellona, vince Tsitsipas

24 aprile 2021 a

a

a

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si ferma in semifinale al “Barcelona Open Banc Sabadell”, Atp 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro che si sta giocando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Nella sua terza semifinale stagionale (e sesta in carriera a livello Atp), la prima sul “rosso”, il 19enne di Sesto Pusteria, numero 19 del mondo e undicesima testa di serie, deve cedere per 6-3 6-3 al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking e secondo favorito del seeding, reduce dal trionfo a Montecarlo dove ha conquistato il suo primo “Masters 1000”. Sinner, che contro il 22enne ateniese aveva già giocato due volte a Roma (successo del greco nel 2019, rivincita dell’azzurro lo scorso settembre), ha retto bene nel primo set fino all’ottavo gioco, quando ha perso la battuta consegnando di fatto il parziale al rivale. La chiave del secondo set a cavallo fra il quarto e il quinto gioco, con Sinner che non è riuscito a concretizzare due palle break e ha poi perso nuovamente il servizio. Tsitsipas attende ora il vincitore dell’altra semifinale che metterà di fronte Rafa Nadal e Pablo Carreno Busta.

(ITALPRESS).