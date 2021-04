Coronavirus, 14.761 nuovi casi e 342 decessi in 24 ore

23 aprile 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Calo dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 14.761 (ieri erano stati più di 16 mila) con 315.700 tamponi e che determina un tasso di positività al 4,6%. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono ad un passo dai 4 milioni. I decessi scendono a 342 (-18). Il numero dei guariti oggi è 21.069, mentre gli attuali positivi flettono di 6.652 attestandosi complessivamente a 465.543.

Il calo dei ricoveri nei reparti ordinari è netto anche oggi. I degenti attualmente ospitati sono 21.440 (-654), mentre scendono sotto i 3 mila i ricoverati nelle terapie intensive, per la precisione sono 2.979 con 153 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 441.124 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia registra il più alto incremento di nuovi contagiati (2.304), seguita da Campania (1.970) e Puglia (1.692). Sopra i 1000 pure Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Toscana.

(ITALPRESS).