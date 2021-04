Giorgetti “Incontro positivo con sindacati, è momento responsabilità”

15 aprile 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Incontro positivo all’insegna della responsabilità, tanto più che stiamo vivendo un momento particolarmente delicato e complesso per la salute, il lavoro, il futuro”. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a margine del tavolo con i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL che ha convocato per presentare la squadra al Mise, confrontarsi su metodi e tematiche e affrontare temi generali di stretta attualità, in primis le crisi d’azienda da Alitalia, all’ex Ilva senza trascurare quelle realtà che non finiscono magari sulle cronache nazionali ma che riguardano lavoratori che rischiano di perdere l’occupazione. “Vi ringrazio – ha detto il ministro ai sindacati – per il ruolo che svolgete nella gestione delle crisi e delle conseguenti tensioni sociali che contribuite a incanalare in una prospettiva di dialogo”. Durante l’incontro sono state affrontate anche questioni legate al metodo di lavoro per affrontare le diverse crisi (cabina di regia) e la necessità di un maggiore coordinamento per superare eventuali difficoltà per le diverse competenze dei ministeri che a volte rischiano di allungare i tempi delle soluzioni. “Credo che una razionalizzazione in questo senso sia doverosa” ha detto Giorgetti che però ha sottolineato la necessità di “una riflessione sugli strumenti e sul recupero di ritardi su vari fronti che ci penalizzano”. Tra i diversi dossier Giorgetti ha fatto un passaggio anche sulle amministrazioni straordinarie che con un recente provvedimento ha riformato: “devono servire per risolvere i problemi e non trasformarsi in strutture che servono solo per sè stesse”.

(ITALPRESS).