Hotelturist, Giuliano Gaiba designato amministratore delegato

PADOVA (ITALPRESS) – Giuliano Gaiba è stato designato dagli azionisti per succedere a Gaetano Casertano come amministratore delegato del gruppo turistico Hotelturist – partecipato in maniera paritetica da Solfin e Cdp Equity al 46% e per il restante 8% da ISA – che opera in Italia con il marchio TH Resorts. Gaiba vanta una trentennale esperienza nel settore della ristorazione, del F&B e del turismo, avendo lavorato in primari gruppi industriali nazionali e internazionali. Prima di venire scelto per la guida di TH, è stato direttore generale operativo del gruppo Alpitour, con la responsabilità dei mercati Italia e Francia, nonchè Ad e direttore generale di Eden Viaggi.

Graziano Debellini, presidente di TH Resorts ha dichiarato: “Sono lieto che il processo di selezione e nomina degli azionisti sia sfociato con la designazione di Giuliano Gaiba come Ad di TH Resorts. La sua esperienza consentirà alla nostra società di portare avanti la strategia di crescita di medio-lungo periodo e rispondere alle nuove sfide del mercato post pandemia. Desidero ringraziare Gaetano Casertano, anche a nome di tutto il Cda, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata in questi ultimi anni”. “Questa nomina è un onore per me e sono impaziente di lavorare con il team di TH Resorts che, facendo leva sul suo posizionamento competitivo, rappresenta un’ottima base per elaborare e attuare un ambizioso piano strategico di sviluppo nel mercato turistico italiano e internazionale. TH Resorts è un’azienda leader nel settore che – pur in un momento delicato e complesso come quello odierno – ha grandi potenzialità di crescita e sviluppo, con una squadra di manager competenti e un Presidente di grande visione”, ha sottolineato Gaiba.

(ITALPRESS).