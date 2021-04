Mattarella “Contro la pandemia è fondamentale il senso di comunità”

13 aprile 2021 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – “Il contributo che continua a esprimersi con i suoi specifici caratteri e valori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore alla vita della nostra comunità nazionale, ha manifestato che si avverte questo senso di comunità che il paese ha visto ribadito nella sua fondamentale importanza, con forza, in questo momento di pandemia e che ci ha ricordato come ciascuno di noi dipende fortemente da tutti gli altri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Cento anni rappresentano una ricorrenza di grande importanza – ha aggiunto – non per il lungo tempo trascorso ma per gli eccellenti risultati conseguiti durante questo tempo. Celebriamo questa ricorrenza con un’edizione particolare che condiziona fortemente lo svolgimento degli incontri ma che consente di mantenere inalterato il significato di tutto il lavoro. Vorrei associarmi al ricordo di coloro che nell’ambito dell’università Cattolica, maestri, colleghi del corpo docente e amici dell’università, sono rimasti vittime del Covid e manifestare l’apprezzamento per l’università per aver mantenuto la sua funzionalità attutendo così le restrizioni che gli studenti hanno subito durante questa lunga emergenza”.

(ITALPRESS).