Genova, Toti “Da hub Fiera del Mare campagna vaccinale senza precedenti”

GENOVA (ITALPRESS) – “Diamo il via oggi da Genova, da questo grande hub, forse uno dei più grandi a livello nazionale, a una campagna di vaccinazione senza precedenti nella nostra regione. Oggi vedo qui tante persone che hanno affiancato la nostra sanità e voglio ringraziarli tutti perchè insieme lavoreranno per raggiungere i risultati, senza mettersi medaglie. Per citare Churchill dopo la battaglia di Inghilterra Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi. Sono le persone del servizio sanitario nazionale che sono sempre in prima linea, che sono passati dai reparti pieni, ai tamponi, ed ora ai vaccini”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione dell’apertura del nuovo Hub vaccinale alla Fiera del Mare di Genova a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo e il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Diego Curcio.

“Da qui oggi si dispiega una grande unità di intenti nella lotta al Covid – ha continuato Toti – per questo voglio ringraziare il generale Figliuolo e il capo dipartimento della protezione civile Curcio per la vicinanza. Vedo tante persone che hanno collaborato, oggi qui c’è il mondo della sanità privata, presente a prescindere dalle sigle e dai colori, proprio per la voglia di dare una mano. Quello di oggi credo che sia un esperimento unico in Italia, una best practice che consegniamo al commissario Figliuolo, insieme alla partenza domani delle farmacie come punti di somministrazione dei vaccini e alla collaborazione con i medici di medicina generale che sono già al nostro fianco, insieme a tutte le categorie che ci stanno dando una mano”.

“Per una campagna vaccinale come questa dobbiamo essere un popolo unico, su questo do ragione al premier Draghi, con uguali diritti e doveri. Nella regione più anziana d’Italia come è la Liguria è ancora più necessario guardare ai fragili, è un nostro doveri su cui ci siamo impegnati”, ha sottolineato il presidente Toti, che ha citato anche il futuro dicendo che “è necessario riconquistarlo, e oggi qui lo stiamo facendo. E continueremo nel pomeriggio nel corso dell’incontro previsto con il commissario Figliuolo e il capo dipartimento Curcio con tutti i ministri e i tecnici della sanità per parlare delle norme della nostra vita che regoleranno il nostro futuro. Parlare di futuro vuol dire anche fare più vaccini e vuol dire anche trovarsi in un posto come questo che è simbolico, perchè qui alla Fiera del Mare di Genova si sta costruendo un pezzo del futuro di questa città, grazie alla collaborazione con un grande architetto come Renzo Piano. Pertanto questo hub non è solo un luogo comodo dove tante persone potranno venire a vaccinarsi, ma un luogo simbolo per la città di Genova che ci accompagnerà verso il domani”.

