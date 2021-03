Gruppo CAP, online il nuovo sito e la app My CAP

25 marzo 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo CAP, utility lombarda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, rinnova il sito istituzionale gruppocap.it, puntando su un layout grafico più chiaro e coinvolgente, un linguaggio semplice e autorevole, focalizzato sull’efficienza e sulla trasparenza dei servizi per i cittadini. In occasione del lancio, on air anche la campagna “Naviga in Buone Acque”.

“Vogliamo raccontare nel modo più completo ed esaustivo l’acqua e il suo valore con un approccio che guarda a un futuro in cui il patrimonio idrico sarà elemento chiave per lo sviluppo delle nostre smart city”, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. “Il nuovo sito è costruito sulla nostra visione di sostenibilità: mette al centro i cittadini e la necessità di ricevere informazioni chiare e puntuali ed è inoltre una fonte autorevole, utile a raccontare i progetti di ricerca e innovazione che prendono vita sul territorio”.

Il restyling vuole migliorare, in primo luogo, l’esperienza di navigazione da parte degli utenti, per fornire in modo ancora più trasparente ed efficace tutte le informazioni sui servizi di Gruppo CAP: dai quelli digitali di customer service (desk informazioni, chat, richiesta appuntamenti) alla guida pratica su come leggere bollette e contatori, dall’etichetta dell’acqua sempre a portata di smartphone con l’app My CAP fino alla sezione aggiornata sui cantieri e sugli interventi per l’efficientamento dell’infrastruttura idrica.

Tanti i nuovi servizi proposti: la possibilità di prenotare le analisi dell’acqua di casa, ma anche la possibilità di abbandonare una volta per tutte i documenti cartacei: la bolletta, i contratti e le volture sono disponibili in formato digitale, basta farne richiesta compilando il form nell’apposita area personale. Si può inoltre ottenere la domiciliazione bancaria o la rateizzazione della bolletta, facendone richiesta dall’area personale, da cui 2 volte l’anno è possibile comunicare l’autolettura del contatore evitando i controlli di tecnici in casa. Per chi fosse in difficoltà con i pagamenti, il gestore mette a disposizione un bonus idrico, agevolando le famiglie che appartengono alle fasce in difficoltà.

Il sito è anche una piccola enciclopedia digitale per conoscere la qualità dell’acqua di casa, i modi per condurre uno stile di vita più attento al consumo dell’acqua e al suo risparmio, le pratiche virtuose per dare valore a una risorsa preziosa, troppo spesso sprecata e svalutata.

Il lancio di Gruppocap.it e della nuova app My CAP è supportato da una campagna di comunicazione multicanale on air che celebra per tutto il mese di marzo e aprile il rapporto simbiotico di ciascuno con l’acqua, con il claim “Naviga in Buone Acque”.

(ITALPRESS).