Liensberger vince lo slalom, Coppa del mondo alla Vlhova

LENZERHEIDE (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Katharina Liensberger trionfa nello slalom di Lenzerheide mentre Petra Vlhova mette le mani sulla Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nella penultima gara sulla pista svizzera che ospita le finali di Coppa, l’austriaca si prende il successo fra i pali stretti con il tempo di 1’49″77 davanti a Mikaela Shiffrin e alla svizzera Michelle Gisin. Liensberger si prende anche la coppa di specialità in slalom con 100 punti pesantissimi ma oggi è il giorno anche di Petra Vlhova, che può finalmente alzare in cielo la Sfera di Cristallo grazie al sesto posto odierno, tanto basta per tenere a distanza Lara Gut-Behrami. Federica Brignone è la migliore italiana con il diciassettesimo posto, niente da fare per Irene Curtoni, che inforca a ridosso dell’arrivo nella sua ultima gara della carriera. L’azzurra è stata abbracciata dalle compagne di squadre al traguardo. Chiude la classifica la giovane Sophie Mathiou, diciannovesima a quasi 7 secondi dalla vetta.

(ITALPRESS).