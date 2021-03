Covid, Casellati “Sfida aperta, impegno per futuro di speranza”

18 marzo 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la prima giornata nazionale dedicata alle vittime dell’epidemia da Covid-19. Un anniversario che tocca il cuore di ciascuno di noi. Una ricorrenza solenne per tenere viva la memoria di tutte le persone care che la pandemia ci ha strappato, senza poter dar loro una carezza, un ultimo saluto.

Per unire l’Italia in un unico grande commosso abbraccio in grado di vincere l’orrore di una morte che, giorno dopo giorno, ha perso i tratti dell’umana pietà. Come in quel tragico 18 marzo di un anno fa. Il giorno in cui si è dovuto ricorrere ai camion dell’esercito per portar via decine di bare dal cimitero di Bergamo, ormai al collasso. Immagini terribili”. Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata in memoria delle vittime del Covid. “Come terribile è pensare che in un anno sono più di centomila gli italiani e le italiane che hanno perso la vita a causa del Covid. Non sono solo numeri”, sottolinea. “E’ stato un anno di dolore e di grandi sacrifici, che hanno logorato lo spirito e le energie di tutti. Ma oggi più che mai – aggiunge -, questo anniversario deve ricordarci che quella contro il Covid è una sfida ancora aperta. Una sfida che l’Italia può vincere con il coraggio, la generosità e le risorse che gli italiani hanno saputo esprimere in questi mesi così drammatici. Onorare la memoria di chi non c’è più vuol dire proprio questo: non arrendersi. Continuare a impegnarci, istituzioni e cittadini, con ancora maggiore determinazione, per uscire finalmente dall’emergenza e tornare a guardare al futuro con speranza e rinnovata fiducia”, conclude.

(ITALPRESS).