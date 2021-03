Altro caso di coronavirus all'Inter: positivo Handanovic

17 marzo 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – Anche Samir Handanovic è risultato positivo al Covid in seguito al test effettuato in mattinata appena arrivato ad Appiano Gentile e ha immediatamente fatto ritorno a casa per iniziare la quarantena. Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, quindi, un altro caso crea apprensione nell’ambiente interista in vista della gara di sabato sera a San Siro contro il Sassuolo. Tutti gli altri giocatori resteranno in isolamento fiduciario per le prossime due settimane, avendo quindi la possibilità di scegliere se restare a pernottare presso il Centro Suning (dove secondo le disposizioni sanitarie dovranno mangiare e fare la doccia nelle proprie camere) o tornare nelle rispettive abitazioni al termine degli allenamenti, limitando, come da protocollo, i contatti con l’esterno e gli spostamenti al solo tragitto casa-lavoro. Oltre a D’Ambrosio e Handanovic, resta positivo al coronavirus anche l’amministratore delegato Beppe Marotta, mentre si sono negativizzati l’altro ad Antonello, il direttore sportivo Ausilio, l’avvocato Capellini, il vice ds Baccin e il membro dello staff tecnico di cui non era stato reso noto il nome, dopo la positività riscontrata per tutti lo scorso 25 febbraio.

(ITALPRESS).