Luna Rossa battuta, New Zealand avanti 5-3 nell'Americàs Cup

15 marzo 2021

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Si spezza l’equilibrio nella 36esima Americàs Cup. Emirates New Zealand batte per due volte su due Luna Rossa e conduce ora 5-3: nelle acque di Auckland il Defender si aggiudica la settima e ottava regata, slittate di un giorno per mancanza di vento, precedendo sul traguardo l’imbarcazione italiana prima di 58 secondi e poi di 3’55”. Nella notte Luna Rossa proverà a riscattarsi ma d’ora in avanti sarà vietato sbagliare: i kiwi sono a due punti dal chiudere i giochi.

(ITALPRESS).