Morata, Chiesa e Ronaldo, Juve batte Spezia 3-0

02 marzo 2021

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus riparte dopo lo stop di Verona e batte lo Spezia per 3-0 con le reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo. Nell’anticipo del turno infrasettimanale la squadra di Pirlo si porta momentaneamente a -3 dal Milan e a -7 dalla capolista Inter. Nella cornice di un Allianz Stadium che al 13′ ricorda Davide Astori sul maxi schermo a tre anni dalla sua scomparsa, l’inizio del match è blando, con una fase di studio reciproca che si prolunga fino alla mezz’ora. Andrea Pirlo deve rinunciare a de Ligt a causa di un problema accusato nel riscaldamento. Dal 30′ però è lo Spezia a tenere meglio il campo con una pressione ad alta intensità che in questo campionato ha già messo in difficoltà il Milan. Al 31′ Marchizza calcia col mancino dal vertice dell’area ma trova la deviazione di Demiral in calcio d’angolo. Ma nel finale la Juventus cresce e trova le giuste misure agli avversari. E al 42′ è il palo a negare a Cristiano Ronaldo la gioia di agganciare già nel primo tempo Pelè nella classifica dei migliori marcatori di sempre: il portoghese si coordina da posizione defilata e col destro colpisce il quarto legno della sua stagione. Al 61′ è il momento di Bernardeschi e Morata in campo. E le sostituzioni di Pirlo hanno subito l’effetto sperato: l’azzurro brucia Vignali sulla sinistra e serve un cross perfetto per l’attacco sul primo palo dello spagnolo che fa 1-0. La reazione dello Spezia non c’è e al 71′ la Juve raddoppia. Altra bella azione e cross al centro di Bernardeschi, Chiesa calcia prima su Provedel e firma poi il 2-0 sul tap in da pochi passi. Nel finale c’è anche la gioia di Cristiano Ronaldo che in contropiede firma il gol del 3-0 e aggancia (almeno per alcuni storici mentre per altri lo avrebbe già superato) Pelè. Ma non è finita: Demiral stende Gyasi in area, rigore per lo Spezia, ma Szczesny nega il gol a Galabinov.

