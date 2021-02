Coronavirus, 12.074 nuovi casi e 369 decessi in 24 ore

17 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 12.074 (contro i 10.386 di ieri) a fronte di 294.411 tamponi processati. Si determina così un indice di positività che sale al 4,1%. Crescono anche i decessi: 369 (ieri era stati 336).

I guariti sono 16.519, mentre gli attualmente positivi si attestano a 388.864 con un calo di 4.822. Nuova flessione dei ricoverati nei reparti ordinari, 18.274 (-189), 2.043 nelle terapie intensive (-31) ma con 113 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono attualmente 368.547. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia è quella dove si registrano più casi nelle ultime 24 ore, 1.764, seguita da Campania (1.575) ed Emilia-Romagna (1.025).

