Giustizia, Cuva “tutela del contribuente di rilievo anche in Corti Ue”

16 febbraio 2021 a

a

a

PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema della tutela del contribuente, anche con riferimento alle Corti Europee, è di particolare rilevanza per l’attività e la formazione dell’avvocato tributarista anche alla luce della recente approvazione del regolamento sulla specializzazione”. Lo ha detto l’avvocato Angelo Cuva, presidente della Camera degli Avvocati

tributaristi di Palermo e vicepresidente Uncat, nel corso del seminario di approfondimento tributario organizzato nel pomeriggio on line nell’ambito de “I martedì della Camera”.

“La Scuola di Alta Formazione dell’Uncat, per tale ragione, dedica una specifica attenzione al diritto processuale tributario e alla tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti con riferimento al diritto tributario internazionale ed europeo”, ha spiegato Cuva.

La Scuola ha in Sicilia tre sedi, a Palermo, Catania ed Agrigento. Le iscrizioni al VI Ciclo Biennale della Scuola di specializzazione dell’Uncat sono aperte fino al 14 marzo 2021 (il bando sul sito www.formazioneuncat.it).

“L’importanza della specializzazione in ambito tributario – ha aggiunto Cuva – è riconducibile alla cronica ipernomia e alla complessità legislativa che caratterizza questo settore che impongono un continuo aggiornamento dei professionisti che si occupano del diritto tributario, finalizzato a fornire una adeguata assistenza dei contribuenti sia in sede di interpretazione della normativa che nella tutela giurisdizionale dinanzi le Commissioni Tributarie”.

(ITALPRESS).